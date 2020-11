DJ Kaufverhalten in der Corona-Pandemie deutlich verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Von deutlichen Einflüssen der Corona-Pandemie auf das Kaufverhalten in Deutschland berichtet die Bild am Sonntag. Unter anderem hätten die Haushalte 20 Prozent mehr für Kaffeemaschinen, dafür aber 58 Prozent weniger für Anzüge und Sakkos ausgegeben. Das hat eine Sonderauswertung des GfK Consumer Panels Nonfood für die Zeitung ergeben.

"Das Verhalten der Kunden beim Kauf hat sich in den letzten Monaten durch Corona so rasant und grundlegend verändert wie noch nie zuvor", sagte Martin Langhauser von GfK zur BamS. In der Liste der Gewinner finden sich unter anderem auch Sanitätsbedarf, Gartenspielgeräte, Büromöbel, Spielekonsolen und Gartenmöbel. Bei den Verlierern sind Anzüge und Kleider, Blazer und Sakkos, Koffer und Reisetaschen, Navigationsgeräte zu finden.

November 22, 2020

