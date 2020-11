DJ Handelsverband und CDU-Wirtschaftsrat fordern Sonntagsöffnung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel und der CDU-Wirtschaftsrat fordern im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise eine Freigabe der Sonntagsöffnung. "Auch zur Entzerrung des Weihnachtsgeschäfts sollte der Handel die Möglichkeit bekommen, in der Adventszeit an Sonntagen zu öffnen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, dem Handelsblatt.

Der CDU-Wirtschaftsrat unterstützt die Forderung. In einem Positionspapier, das dem Handelsblatt vorliegt, schlägt der Unternehmerverband verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des Einzelhandels in der Corona-Zeit vor, darunter eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten in der Adventszeit und im Januar 2021.

Außerdem plädiert der Wirtschaftsrat für eine Ausweitung der sogenannten November-Hilfen auch auf die Unternehmen des stationären Handels, die im Zeitraum der Lockdown-Maßnahmen einen Umsatzeinbruch von mehr als 70 Prozent hinnehmen mussten. Der Einzelhandel sei auch der wichtigste Steuerzahler der Städte und Gemeinden. "Stirbt der Handel, sterben unsere Innenstädte", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, gegenüber dem Handelsblatt.

November 22, 2020 03:42 ET (08:42 GMT)

