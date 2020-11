22.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX klettert weiter, in dieser Woche wurden sowohl das Fibonacci- Retracement bei 2.416,5 Punkten, als auch die 2.500-Punkte-Marke über- sprungen. Der österreichische Leitindex steigt auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie und zeigt somit weiterhin keine Konsolidierungs- tendenzen, von denen wir in der letzten Woche ausgegangen waren. Die starke Aufwärtsbewegung drückt den ATX allerdings tief in den überge- kauften Bereich, der RSI ist bereits auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...