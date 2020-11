Plug Power ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Für den Pionier in der Entwicklung von Brennstoffzellen läuft es an der Börse derzeit wie am Schnürchen. Zuletzt sorgte eine tolle Nachricht aus den USA für ordentlich Rückenwind und verhalf Plug Power zu einem kräftigen Satz. Damit fehlen jetzt nicht mehr viel für neue charttechnische Kaufsignale.

Geschenk für Anleger: Nel ASA, Ballard Power, Plug Power & Co. Wer ist die aussichtsreichste Aktie im Bereich alternativer Energien? Wir haben den kompletten Sektor untersucht und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...