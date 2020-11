Der Neurowissenschaftler Henning Beck sieht Unternehmen, die eine Spaßkultur fördern, auf einem schmalen Grat - zwischen Antrieb und Ablenkung. Für mehr Freude an der Arbeit müssten zunächst einmal monotone Aufgaben automatisiert werden. Feierlaune in der Kernarbeitszeit und am Wochenende schon wieder Lust aufs Büro. Was sich in den 90er-Jahren zum Mantra der New Economy entwickelte - harte Arbeit, dafür mit Spaß und unter Freunden - wird heute zunehmend kritisch hinterfragt. Wann reizt die Tätigkeit an sich und nicht nur das Umfeld? Neurowissenschaftler Henning Beck klärt im Interview auf. t3n: Herr Beck, was kann aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...