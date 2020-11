Halle (ots) - Eines steht aber jetzt schon fest: Dass es gelang, die in Teilen rechtsextrem geprägten Anti-Corona-Proteste in die Schranken zu weisen, ist nicht in erster Linie das Verdienst staatlicher Verordnungen oder der Polizei. Es ist vielmehr das Verdienst einer Bürgergesellschaft, die deutlich gemacht hat: Das ist unsere Stadt! Wir wollen gewaltbereite Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker hier nicht haben! Wo wir demonstrieren, könnt ihr nicht demonstrieren - nach diesem Motto hat das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" auf den zentralen Plätzen der Stadt einfach selbst Kundgebungen angemeldet - und diese damit besetzt. Den Corona-Skeptikern und Rechten blieb dann nur der Rand.



