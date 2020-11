Dem neusten Ertragsbericht von dem Chilenischen Blaubeerkomitee von ASOEX (Comité de Arándanos de Chile de ASOEX) zufolge, beliefen sich die gesamten Exporte für die 45. Woche von 2020 auf 2.776 Tonnen, 15% mehr als in der Vorsaison an dem gleichen Datum, wobei Nordamerika das Hauptziel mit 63% der gesamten Menge bis dahin ist. Bildquelle: Shutterstock.com Das liegt an dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...