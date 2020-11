Forscher der Michigan State University (MSU) haben Finanzmittel erhalten, um Maschinen der nächsten Generation zu entwickeln, die Menschen in Plantagen und Operationsräumen helfen. Li, ein Assistenzprofessor an der Fakultät für Maschinenbau, sieht einer Zukunft entgegen, wo Roboter Seite an Seite mit Menschen in einer Vielzahl von Situationen arbeiten, einschließlich auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...