Spätestens seit der PIM Gold-Pleite, die Anleger Millionen kostete, nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Goldhandel genauer unter die Lupe.? BaFin sieht Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt bei Goldhändlern? Aurimentum bietet "Goldkauf mit Treuebonus" an? Prospektpflichtige Vermögensanlage oder reines Handelsgeschäft?Die BaFin warnte in der Vergangenheit wiederholt vor möglicherweise riskanten Geschäftsmodellen in der Branche. Nun haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...