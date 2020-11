DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zur Frauenquote:

"Auch wenn rückständige Teile der Wirtschaft es nicht so sehen werden: Familienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht bringen die Modernisierung in Deutschland voran. Die Sozialdemokratinnen haben die Vorstandsquote dreist in den Gesetzentwurf geschrieben, ohne dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag mit CDU und CSU festgelegt war. Gleichstellung gibt es eben nicht geschenkt. Trotz Widerstands aus der Union kommt das Gesetz nun. Das liegt auch an der Bundeskanzlerin. Angela Merkel hat seit Längerem die Losung "Parität ist das Ziel" ausgegeben. Letztlich hat sie nun auf den gesetzlich verordneten Kulturwandel gedrungen."/yyzz/DP/fba