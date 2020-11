Frankfurt (ots) - Palmira Capital Partners (Palmira), einer der führenden europäischen Branchenspezialisten für Logistik und Unternehmensimmobilien, hat den "Palmira European Core Logistics Fund" aufgelegt.Der pan-europäische Fonds richtet sich als offener Spezialfonds an institutionelle Investoren und strebt ein Eigenkapitalvolumen von mindestens 350 Millionen Euro an und plant Investitionen in Höhe von rund 650 Millionen Euro. Die Ausschüttungsrendite soll 5 % p.a. betragen.Schon jetzt liegen Kapitalzusagen von insgesamt über 100 Mio. Euro vor. Aktuell befinden sich drei Immobilien in Deutschland, Niederlande und Polen in der Ankaufsprüfung.Der Anlagefokus des Fonds ist auf zukunftsorientierte Logistikimmobilien in Core-Lagen entlang der wichtigsten Verkehrsachsen in Kontinentaleuropa gerichtet, ergänzt um Objekte für die urbane Last-Mile-Versorgung der wichtigsten Ballungsräume.Allein seit 2017 hat Palmira mehr als 1 Milliarde europaweit in Logistik- und Light-Industrial-Immobilien investiert und managt diese mit einem eigenen Team von Spezialisten verteilt über neun Büros in Europa. Alle von Palmira aufgelegten Investmentvehikel haben seit Auflage ihre Zielvorgaben signifikant übertroffen.Über Palmira Capital Partners (www.palmira-capital.com (http://www.palmira-capital.com))Palmira Capital Partners GmbH, Frankfurt am Main, ist ein führender unabhängiger Spezialist für Logistik- und Unternehmensimmobilien mit einem über aktuell sechs Investitionsländer diversifizierten und verwalteten Immobilienvermögen. Das Unternehmen investiert mit oder im Namen von Drittinvestoren in moderne Logistikanlagen und managt die von ihm betreuten Immobilien entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit seinem interdisziplinären Team von 40 Mitarbeitern mit spezialisiertem Know-how für alle zu erbringenden Leistungen durch Full Service Management aus einer Hand. Die Dienstleistungspalette reicht von der Konzeption von Investments, über das Fund- und das Asset-Management bis zur täglichen Objektverwaltung. Das verwaltete Immobilienvermögen beläuft sich auf EUR 2,2 Mrd. Palmira verfügt über Büros an sieben europäischen Standorten: Frankfurt a.M. (Hauptsitz), Wien, Düsseldorf, Hamburg, Luxemburg, Madrid, Rotterdam und Warschau. Palmira Capital Partners war nach einer Branchenuntersuchung von Bell Management Consultants gemessen an den Assets under Management 2019 der größte deutsche Captive Asset Manager im Bereich Logistik.Pressekontakt:Kontakt Unternehmen:Palmira Capital PartnersAlexander HoffRossertstraße 560323 Frankfurt am MainT +49 69 870 017 530www.palmira-capital.comKontakt Presse:Targa Communications GmbHArne DegenerT +49 30 577 014 243ad@targacommunications.dewww.targacommunications.deOriginal-Content von: Palmira Capital Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114713/4770735