FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japen bleiben die Börsen wegen des Tags des Dankes der Arbeit geschlossen.

TAGESTHEMA

Der designierte US-Präsident Joe Biden will Kreisen zufolge seinen Vertrauten Antony Blinken zum Außenminister nominieren. Blinken arbeitete als oberster außenpolitischer Berater von Biden während seines Präsidentschaftswahlkampfes, nachdem er während der zweiten Amtszeit von Präsident Obama als stellvertretender Außenminister im Amt war. Mit der Sache vertraute Personen sagten, die Auswahl Blinkens durch Biden könnte bereits am Dienstag bekannt gegeben werden. Biden will die Außenpolitik seines Landes neu ausrichten und die Beziehungen der Vereinigten Staaten in aller Welt wieder ins Lot zu bringen. Der 58-jährige Blinken hatte bereits deutlich gemacht, dass der Umgang mit der Coronavirus-Pandemie für die Biden-Administration oberste Priorität haben wird. "Im Hinblick auf Covid-19 besteht international dringender Führungsbedarf", sagte Blinken kürzlich in einem Interview. "Das erste, womit wir uns befassen müssen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, ist die Arbeit, um aus der Covid-19-Krise herauszukommen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.568,25 +0,37% Nasdaq-100-Indikation 11.951,00 +0,43% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 26.437,85 -0,05% Kospi 2.604,89 +2,01% Shanghai-Composite 3.415,22 +1,11% S&P/ASX 200 6.561,60 +0,34%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die ostasiatischen Aktienmärkte spielen einen baldigen erfolgreichen Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Dazu tragen Aussagen bei, dass möglicherweise noch im Dezember mit Impfungen begonnen werden kann, nachdem Pfizer/Biontech am vergangenen Freitag die Unterlagen für ihren Impfstoffkandidaten bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Notfallzulassung eingereicht haben. Die FDA will am 10. Dezember darüber entscheiden. In Sydney lagen Rohstoffaktien vorne, nachdem der Eisenerzpreis ein Sechsmonatshoch erreichte. BHP schlossen 2,5, Rio Tinto 1,5 und Fortescue 3,9 Prozent fester. Analysten glauben an eine anhaltende Aufwärtstendenz bei dem Rohstoff, der vor allem für die Stahlhersteller benötigt wird. Nach einer Aktien-Platzierung im Volumen von 650 Millionen Austral-Dollar gingen Insurance Australia Group (IAG) 6 Prozent billiger aus dem Tag.

US-NACHBÖRSE

Nova Lifestyle verloren nach dem Drittquartalsbericht, der niedrigere Umsätze und ein schwächeres Ergebnis des Möbelherstellers zeigte, 6,6 Prozent. Sonoma Pharmaceuticals machten einen Satz um 22 Prozent nach oben. Der Hersteller einer keimabtötenden Säure für vielfältige Anwendungen hatte unter anderem den Umsatz in seinem zweiten Quartal um 22 Prozent steigern können. Zugleich musste Sonoma wegen Fehlern das Erstquartalsergebnis neu ausweisen, wodurch eine Abwärtskorrektur des Nettogewinns nötig wurde, die sich aber in Grenzen hielt. MetLife zeigten sich 0,3 Prozent leichter. Dass Zurich Insurance in Gesprächen mit MetLife über den Kauf von deren Schadens-und Unfallgeschäft ist, bewegte den Kurs zunächst kaum.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.263,48 -0,75 -219,75 2,54 S&P-500 3.557,54 -0,68 -24,33 10,11 Nasdaq-Comp. 11.854,97 -0,42 -49,74 32,12 Nasdaq-100 11.906,44 -0,66 -78,99 36,34 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 951 Mio 891 Mio Gewinner 1.407 1.948 Verlierer 1.650 1.113 Unverändert 131 118

Leichter - Das Geschäft stand weiter im Spannungsfeld von Sorgen um beunruhigend hohe Infektionszahlen und Impfstoff-Optimismus bewegt. Letztlich agierten die Anleger vor dem Wochenende aber vorsichtig und tendierten eher dazu, Aktien zu verkaufen. Auf die Stimmung drückte auch, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin ablehnt, gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen. Die Fed würde diese dagegen gerne beibehalten. Nach Vorlage von Geschäftszahlen verbilligten sich Workday um 9,3 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte gewarnt, dass die Folgen der Pandemie weiter spürbar bleiben werden. Gleichwohl fielen Ergebnis und Umsatz besser als erwartet aus. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 40 Prozent im Plus. Die positiven Schlagzeilen zu ihrem Impfstoffkandidaten stützten Pfizer (+1,4 Prozent) und Biontech (+9,6 Prozent). Der Kurs von Moderna, das Unternehmen ist mit seinem Impfstoff ähnlich weit, zog um 5,2 Prozent an. Foot Locker büßten 5,0 Prozent ein. Die Sportartikelkette hatte einen überraschenden Anstieg der flächenbereinigten Umsätze mitgeteilt und auch einen Gewinn erzielt, der die Analystenerwartung übertraf. Der Kurs hatte in den vergangenen drei Monaten um 50 Prozent zugelegt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,0 0,16 -104,5 5 Jahre 0,37 -0,8 0,38 -155,4 7 Jahre 0,61 0,1 0,61 -163,7 10 Jahre 0,83 -0,6 0,83 -161,7 30 Jahre 1,53 -2,0 1,55 -154,0

US-Anleihen faden im Zuge nachgebender Aktienkurse als sicherer Hafen etwas Zulauf. Im Gegenzug sank die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 0,83 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:39h % YTD EUR/USD 1,1877 +0,2% 1,1858 1,1870 +5,9% EUR/JPY 123,22 +0,1% 123,10 123,29 +1,1% EUR/GBP 0,8914 -0,0% 0,8917 0,8942 +5,3% GBP/USD 1,3324 +0,2% 1,3298 1,3274 +0,5% USD/JPY 103,75 -0,1% 103,82 103,85 -4,6% USD/KRW 1115,08 +0,1% 1115,08 1116,73 -3,5% USD/CNY 6,5630 -0,3% 6,5630 6,5740 -5,8% USD/CNH 6,5563 +0,0% 6,5561 6,5716 -5,9% USD/HKD 7,7527 +0,0% 7,7522 7,7527 -0,5% AUD/USD 0,7315 +0,2% 0,7302 0,7285 +4,4% NZD/USD 0,6948 +0,2% 0,6932 0,6923 +3,2% Bitcoin BTC/USD 18.350,50 -1,6% 18.643,50 18.137,43 +154,5%

Der Dollar ging gemessen am Dollar-Index gut behauptet aus dem Tag. Der Euro kostete 1,1858 Dollar, einen Tick weniger als am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,74 42,42 +0,8% 0,32 -23,7% Brent/ICE 45,36 44,96 +0,9% 0,40 -26,1%

Die lange wenig bewegten Ölpreise nahmen im späten Handel etwas Fahrt nach oben auf. Zuvor war bekannt geworden, dass erstmals seit acht Wochen die Zahl der aktiven Förderstellen in den USA wieder gesunken ist. WTI-Öl lag zuletzt 1 Prozent höher bei 41,39 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.875,42 1.870,10 +0,3% +5,32 +23,6% Silber (Spot) 24,31 24,17 +0,6% +0,14 +36,2% Platin (Spot) 953,08 954,13 -0,1% -1,05 -1,2% Kupfer-Future 3,28 3,29 -0,2% -0,01 +16,2%

Beim Gold tat sich wenig. Der Goldpreis legte nach den moderaten Rückgängen der drei Vortage um 5 Dollar auf 1.872 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Nach dem Tod eines Schwarzen bei einer Prügelattacke weißer Wachmänner vor einem Carrefour-Supermarkt in Brasilien haben Demonstranten am Sonntag in mehreren Städten erneut gegen Rassismus protestiert.

G20

Die G20-Staaten haben sich für einen weltweiten gerechten Zugang zu künftigen Corona-Impfstoffen ausgesprochen. "Wir haben die Pflicht, uns während dieses Gipfels gemeinsam der Herausforderung zu stellen und unseren Völkern eine starke Botschaft der Hoffnung und der Beruhigung zu übermitteln", sagte der saudiarabische König Salman, Gastgeber des zweitägigen G20-Gipfels.

US-Präsident Donald Trump lobte die Maßnahmen, die die USA ergriffen hätten, "um die Schwachen zu schützen, bahnbrechende Behandlungsmethoden einzuführen und Impfstoffe und Therapien in rekordverdächtiger Geschwindigkeit zu entwickeln

KANADA/GROßBRITANNIEN

Beide Länder haben sich auf ein provisorisches Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit geeinigt.

ÖLFÖRDERUNG USA

In den USA ist die Zahl der aktiven Ölförderstellen in der vergangenen Woche um fünf gesunken auf 231. Damit ging eine achtwöchige Strecke zu Ende, in der jeweils an mehr Plätzen Öl gepumpt wurde. Insgesamt, inkl. Erdgasförderung, wurde an 310 Förderanlagen gearbeitet, zwei weniger als in der Vorwoche. Vor Jahresfrist lag die Zahl noch bei 803.

MODERNA

Kurz vor dem Abschluss ist der Liefervertrag über einen Covid-Impfstoff zwischen Moderna und der EU-Kommission, wie Moderna-Chef Stephane Bancel sagte. Den Preis je Impfstoffdosis bezifferte er auf 25 bis 37 Dollar.

PFIZER/BIONTECH/MODERNA

US-Präsident Donald Trump hat dem Pharmakonzern Pfizer vorgeworfen, die Veröffentlichung von Daten zu seinem künftigen Corona-Impfstoff bewusst verzögert zu haben, um ihm bei der Wahl zu schaden. Ursprünglich hätten die Pharmakonzerne ihre Daten im Oktober vorlegen wollen, sagte Trump. "Aber sie haben beschlossen, es zu verschieben." Grund seien seine Pläne für eine Absenkung der Arzneimittelkosten, die er am Freitag vorstellte, sagte Trump. Er habe damit die Pharmabranche gegen sich aufgebracht. Pfizer und Biontech hatten am 9. November verkündet, dass ihr Corona-Impfstoff-Kandidat eine Wirksamkeit von über 90 Prozent besitze.

METLIFE

Zurich Insurance hat bestätigt, sich in Gesprächen mit MetLife über den Kauf von deren Schadens-und Unfallgeschäft zu befinden. Diverse Medienberichte spekulieren über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar.

REGENERON

US-Behörden haben dem Biotechnologieunternehmen eine Notfall-Zulassung für sein Mittel gegen Corona-Infektionen erteilt.

TOYOTA

BMW und Toyota wollen ihre Zusammenarbeit deutlich intensivieren und langfristig festigen. Wie die Automobilwoche berichtet, kündigte BMW-Chef Zipse eine Verlängerung der Kooperation an. Sie soll über 2025 hinaus gehen.

