Der amerikanische Kurier- und Logistikkonzern FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, NYSE: FDX) zahlt am 28. Dezember 2020 eine vierteljährliche Dividende von 65 Cents an seine Aktionäre aus. Record date ist der 14. Dezember 2020. Das Unternehmen aus Memphis schüttet auf das Jahr hochgerechnet 2,60 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 276,69 US-Dollar (Stand: 20. November 2020) liegt die ...

