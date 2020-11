Stein am Rhein (awp) - Der Komponenten- und Gehäusehersteller will die Geschäftseinheit DewertOkin im Jahr 2022 in China an die Börse bringen.Mit den Einnahmen will sich Phoenix Mecano frisches Kapital für DewertOkin beschaffen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Denn in den nächsten fünf Jahren seien in China Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...