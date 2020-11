DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japen bleiben die Börsen wegen des Tags des Dankes der Arbeit geschlossen.

TAGESTHEMA

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben die Bevölkerung am Sonntag auf eine Verlängerung der jüngsten Corona-Beschränkungen vorbereitet. Am Mittwoch wollen sich die Vertreter der Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 16 Länder erneut über die Corona-Lage und den Erfolg des ursprünglich für November beschlossenen Teil-Lockdowns beraten. "Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen", sagte Merkel nach Beratungen der 20 führenden Industrie und Schwellenländer der Welt. "Wir müssen, um wieder Zugriff auf die Pandemie zu bekommen in Form der Kontaktnachverfolgung, sicherlich noch Einiges tun. Aber was genau das ist, dem kann und will ich auch heute nicht vorgreifen." Die Bürger sollen von Bund und Ländern eine "geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen", so Merkel." Darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir diesmal sehr intensiv." Noch deutlicher äußerte sich Scholz (SPD), der in seiner Funktion als Vizekanzler die Zusammenarbeit mit den SPD-geführten Bundesländern koordiniert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,1 zuvor: 46,5 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,4 zuvor: 51,3 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,5 zuvor: 49,5 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 58,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,4 zuvor: 46,9 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 zuvor: 54,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,1 zuvor: 50,0 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 41,4 zuvor: 51,4 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,0 zuvor: 53,7 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 56,9 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,4

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 0,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 1,3 bis 1,5 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 1,3 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.164,50 0,34 S&P-500-Indikation 3.567,25 0,34 Nasdaq-100-Indikation 11.954,00 0,46 Schanghai-Composite 3.421,95 1,31 +/- Ticks Bund -Future 175,69 -4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.137,25 0,39 DAX-Future 13.120,00 -0,09 XDAX 13.128,16 -0,09 MDAX 28.998,47 0,88 TecDAX 3.066,35 1,09 EuroStoxx50 3.467,60 0,45 Stoxx50 3.067,32 0,45 Dow-Jones 29.263,48 -0,75 S&P-500-Index 3.557,54 -0,68 Nasdaq-Comp. 11.854,97 -0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,73 +40

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die zuehmende Risikobereitschaft führt an den an den europäischen Aktienmärkten voraussichtlich zu einem festeren Wochenauftakt. Laut Future-Handel dürfte der DAX das Freitag-Hoch bei 13.173 anlaufen. Bei einer erfolreichen Attacke könnte er in Richtung des Mega-Widerstands bei 13.300 vorstoßen. "Der Markt schaut auf die Impfstoffe", sagt ein Marktteilnehmer. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn könnte ab Mitte Dezember mit den Impfungen begonnen werden. Ähnlich optimistische Prognosen waren bereits aus den USA zu hören, nachdem Biontech und Pfizer die Zulassung nun beantragt haben. Das treibt auch die US-Index-Futures und die asiatischen Börsen am Morgen an.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Leicht positiv auf die Stimmung wirkte, dass Pfizer und Biontech bei der US-Gesundheitsbehörde die Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff eingereicht haben. Sage Group brachen um 13,4 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Softwareunternehmens bewegten sich zwar im Rahmen der Erwartungen, der Ausblick enttäuschte aber. Aryzta wurden von Spekulationen um 9 Prozent nach oben getrieben, wonach der Finanzinvestor Elliott ein Gebot für den Anbieter von Tiefkühlprodukten abgegeben haben soll. Die von Swiss Re beim Kapitalmarkttag genannten Zahlen bewegten sich Rahmen der Erwartungen. Negative Überraschungen seien ausgeblieben, so die Citigroup. Swiss Re gewannen 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Als erstes Mitglied aus der DAX-Familie erreichte der SDAX ein Allzeithoch nach einem Plus von 0,9 Prozent, angeführt von Jenoptik und Jungheinrich mit Gewinnen von je über 4 Prozent. Thyssenkrupp erholten sich um 4,3 Prozent vom Kurssturz vom Vortag infolge schwacher Zahlen und eines enttäuschenden Ausblicks. Dass Liberty Steel weiter an der Stahlsparte interessiert sei, habe dem Kurs nach oben gehöfen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Bilfinger wurden bei Lang & Schwarz 7 Prozent höher gestellt auf 24 Euro glatt. Laut einem Händler gab es hier eine Bloomberg-Nachricht basierend auf einer Kreiseinformation über einen weiteren Interessenten. Dabei soll es sich um CVC Capital handeln. Anfang des Monats hatten bereits Berichte über angebliche Bilfinger-Pläne eines Verkaufs an den US-Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) die Aktie befeuert. Mit 2,26 Euro wurde daneben die Petro-Welt-Aktie rund 6 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs gehandelt nach Vorlage von Neunmonatszahlen (s.u.).

USA / WALL STREET

Leichter - Das Geschäft stand weiter im Spannungsfeld von Sorgen um beunruhigend hohe Infektionszahlen und Impfstoff-Optimismus bewegt. Letztlich agierten die Anleger vor dem Wochenende aber vorsichtig und tendierten eher dazu, Aktien zu verkaufen. Auf die Stimmung drückte auch, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin ablehnt, gemeinsam mit der US-Notenbank (Fed) eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen. Die Fed würde diese dagegen gerne beibehalten. Nach Vorlage von Geschäftszahlen verbilligten sich Workday um 9,3 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte gewarnt, dass die Folgen der Pandemie weiter spürbar bleiben werden. Gleichwohl fielen Ergebnis und Umsatz besser als erwartet aus. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 40 Prozent im Plus. Die positiven Schlagzeilen zu ihrem Impfstoffkandidaten stützten Pfizer (+1,4 Prozent) und Biontech (+9,6 Prozent). Der Kurs von Moderna, das Unternehmen ist mit seinem Impfstoff ähnlich weit, zog um 5,2 Prozent an. Foot Locker büßten 5,0 Prozent ein. Die Sportartikelkette hatte einen überraschenden Anstieg der flächenbereinigten Umsätze mitgeteilt und auch einen Gewinn erzielt, der die Analystenerwartung übertraf. Der Kurs hatte in den vergangenen drei Monaten um 50 Prozent zugelegt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1873 +0,13% 1,1858 1,1860 +5,9% EUR/JPY 123,19 +0,08% 123,10 123,13 +1,1% EUR/CHF 1,0807 +0,02% 1,0805 1,0807 -0,5% EUR/GBP 0,8916 -0,01% 0,8917 0,8924 +5,4% USD/JPY 103,75 -0,06% 103,82 103,82 -4,6% GBP/USD 1,3317 +0,15% 1,3298 1,3290 +0,5% USD/CNH 6,5559 -0,00% 6,5561 6,5558 -5,9% Bitcoin BTC/USD 18.471,25 -0,924 18.643,50 18.809,25 +156,2%

Am Morgen zeigt sich der Euro gegen den Dollar etwas befestigt. Teilnehmer begründen dies mitr der wieder steigenden Risikobereitschaft.

Am Freitag ging der Dollar gemessen am Dollar-Index gut behauptet aus dem Tag. Der Euro kostete 1,1858 Dollar, einen Tick weniger als am Vorabend.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,58 42,42 +0,4% 0,16 -24,0% Brent/ICE 45,16 44,96 +0,4% 0,20 -26,4%

Die lange wenig bewegten Ölpreise nahmen im späten Handel etwas Fahrt nach oben auf. Zuvor war bekannt geworden, dass erstmals seit acht Wochen die Zahl der aktiven Förderstellen in den USA wieder gesunken ist. WTI-Öl lag zuletzt 1 Prozent höher bei 41,39 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.873,37 1.870,10 +0,2% +3,27 +23,5% Silber (Spot) 24,28 24,17 +0,5% +0,11 +36,0% Platin (Spot) 951,78 954,13 -0,2% -2,35 -1,4% Kupfer-Future 3,28 3,29 -0,2% -0,01 +16,2%

Beim Gold tat sich wenig. Der Goldpreis legte nach den moderaten Rückgängen der drei Vortage um 5 Dollar auf 1.872 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONA

