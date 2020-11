Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX stärker erwartetDer deutsche Aktienmarkt dürfte zu Wochenbeginn freundlich eröffnen.Eine Stunde vor Handelsauftakt steigt der DAX um 0,5 Prozent auf 13.205 Punkte.2. Börsen in Fernost überwiegend festerDie Märkte in Fernost geht es zum Wochenstart mehrheitlich aufwärts.In Japan findet feiertagsbedingt kein Handel statt. ...

