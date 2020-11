DJ Grüner Shop, grünes Logo, grünes Unternehmen: AURESA macht's vor - Hanauer Tee-Online-Shop pflanzt Bäume aus Liebe zu Mensch und Umwelt

Hanau (pts013/23.11.2020/08:45) - Bei dem in Hanau ansässigen Tee-Online-Shop AURESA erstrahlen nicht nur die Shopseite und das Firmenlogo in einem satten Grün, auch was die Unternehmensphilosophie betrifft, schwimmt der Teehändler ganz oben auf der grünen Welle. Seit Mai 2020 ist AURESA offizieller Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects. In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation hat der Teehändler mittlerweile mehr als 2.600 Bäume in Nepal, Madagaskar, Haiti, Mosambique und Kenia gepflanzt.

Tee kaufen und Gutes tun

So lautet der Name des seit Frühjahr 2020 bestehenden Umweltschutzprojektes. Das Prinzip dahinter ist einfach. Für jede unter https://www.auresa.de/tee verkaufte Einheit Tee pflanzt das Unternehmen einen Baum und unterstützt somit die Aufforstung gerodeter Wälder. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um einen koffeinfreien und kindgerechten Früchtetee https://www.auresa.de/tee/fruechtetee oder einen gehaltvollen und wachmachenden Schwarztee https://www.auresa.de/tee/ schwarzer-tee handelt. Jeder einzelne Tee trägt dem Schutz der Umwelt bei.

"Über 2.600 Bäume und das nach gerade einmal sechs Monaten - als wir vor wenigen Wochen diesen Meilenstein erreicht haben, war die Freude bei dem gesamten AURESA-Team riesig. Schließlich bedeutet das 2.600 Bäume mehr auf unserem Planeten, die Schutz, Nahrung und damit auch Leben spenden. Wir verändern etwas und darauf sind wir sehr stolz", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA. https://www.auresa.de

Teevielfalt genießen - bei AURESA mit bestem Gewissen

Die Auswahl der Tees im Online-Shop ist groß. So zählen nicht nur Klassiker wie grüner und schwarzer Tee zum Sortiment des Shops, sondern auch zahlreiche kreative Früchtetee- und Kräuterteemischungen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Tees, die aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Des Weiteren legt AURESA großen Wert auf eine faire Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Der Versand der Tees erfolgt ausschließlich mit DHL GoGreen und ist damit komplett CO2-neutral.

