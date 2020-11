Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Montag im frühen Geschäft fester. Die Hoffnung, dass in den USA ein Impfprogramm schon im Dezember starten könnte, sorge für Zuversicht, heisst es am Markt. Dies nähre die Zuversicht auf ein baldiges Ende der Krise. Doch erst muss die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...