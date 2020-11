DJ Schwesig: Corona-Regeln an Infektionslage der Regionen anpassen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich vor dem Bund-Länder-Treffen angesichts der hohen Infektionszahlen für eine Verlängerung der aktuellen Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Allerdings müssten die Regeln an das Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen angepasst werden, forderte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. In besonders betroffenen Gegenden sollte es Verschärfungen geben, so Schwesig vor den am Mittwoch anstehenden Beratungen.

"Der November-Shutdown hat was gebracht, die Zahlen sind gedämpft, aber sie bleiben weiter hoch. Deshalb muss nach Auffassung vieler Länder der November-Shutdown fortgeführt werden, insbesondere in den Risikogebieten", sagte Schwesig. "Die Regeln müssen gleich sein, aber sie müssen schon danach gehen, wie hoch die Infektionslage ist."

Sie schlug daher vor, dass es in Ländern, die kein Risikogebiet sind, zu Lockerungen der Maßnahmen kommen sollte, wenn die Infektionszahlen deutlich und dauerhaft unter die Inzidenzzahl von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen liegen. In Hotspots mit Inzidenzen von über 250 Fällen sollte es zusätzliche strenge Maßnahmen geben.

Ziel von Bund und Ländern sei es, den Menschen eine Perspektive zu geben, wie es im Dezember und Januar weitergeht. "Wir müssen die Kontaktbeschränkungen im Dezember und im Januar verschärfen, damit wir sie über die Weihnachtszeit und möglichst auch über den Jahreswechsel, wenn ja auch Familien zusammenkommen wollen und sich besuchen wollen, dann auch wieder lockern können", so Schwesig.

Skepsis bei Wechselmodell oder Halbierung der Klassen

In Hotspots mag in Schulen ein Wechselmodell oder eine Halbierung der Klassen notwendig sein, so Schwesig. Sie sei aber dagegen, dies generell für alle deutschen Regionen einzuführen. Denn dies führe dazu, dass es weniger Unterricht in den Schulen gäbe. "Wir haben versprochen, die Schulen offenzulassen", so Schwesig.

Sie halte daher die Strategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für die richtige. "Wir müssen dort, wo Infektionen auftauchen in den Schulen, möglichst Quarantäne machen, aber sofort testen mit Schnelltests, Antigentests, damit dann wieder Schüler und Lehrer schnell zurück in die Schule können", so Schwesig. "Das ist der sichere Weg für den Präsenzunterricht."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Länder beraten am Mittwoch über die Corona-Lage. Dabei geht es auch darum, ob die für den Monat November beschlossenen Schließungen von Restaurants und Kneipen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen verlängert werden. Zudem war für den November entschieden worden, dass Hotels keine Touristen beherbergen dürfen und die Bevölkerung ihre privaten Kontakte auf das Notwendigste beschränken sollte.

Im Vorfeld der Beratungen zeichnen sich eine Verlängerung der Maßnahmen sowie eine weitere Beschränkung bei den privaten Kontakten ab.

