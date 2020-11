BMW steht laut einem spanischen Medienbericht kurz vor der Vorstellung einer rein elektrischen Version des 3er-Modells. Die BEV-Version, die sich angeblich gerade in der Feinabstimmung befindet, soll aber vorerst nur in China auf den Markt kommen. Wie das Portal "motor.es" schreibt, soll das angeblich BMW i330e genannte Modell in den ersten Monaten des Jahres 2021 vorgestellt werden und noch vor Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...