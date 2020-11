Käufer ist die HanseMerkur Grundvermögen AG, teilte UBM am Montag mit. Entwickelt wird das Büroprojekt, in dem das neue Headquarter der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" untergebracht sein soll, von UBM (75 Prozent) und der Paulus Immobiliengruppe (25 Prozent). Trotz Coronapandemie sei die Nachfrage nach erstklassigen Büroimmobilien in europäischen Metropolen ungebrochen, erklärte UBM-CEO Thomas G. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...