Los Angeles (ots/PRNewswire) - EZVIZ, EZVIZ, ein globaler Innovator auf dem Gebiet der Home Intelligence, packt seine Black Friday & Cyber Monday-Angebote aus: die meistverkauften Wi-Fi-Sicherheitskameras, intelligente Türklingeln und mehr. Kunden können die neueste KI-Kamera C3X erwerben oder dabei sparen, wenn sie mehrere Geräte im Paket kaufen, zum Beispiel die Außenkamera C3WN, die Schwenk-/Neigekamera C6N und Smart Steckdose T31.Seit Jahren macht EZVIZ fortschrittliche Technologien erschwinglich und für jedermann zugänglich. Die Sonderangebote sind auf allen Amazon-Läden von EZVIZ (https://www.amazon.de/stores/page/53244E40-3BA3-4316-8769-C4E3FCC38D27?ingress=3) erhältlich. Sehen Sie sich die Tipps für das richtige Geschenk an, um eine Auswahl zu treffen:Für den Schutz im Außenbereich:- Bis zu 33% Rabatt - EZVIZ C3X Doppellinsen-Farb-Nachtsicht-KI-Kamera (https://www.amazon.de/dp/B084F53SLM): Als wegweisende Kamera des Jahres wurde die C3X von Les Numeriques in die Editor's Picks aufgenommen und von Tech Aeris als Editor's Choice 2020 gewählt. Sie bietet hervorragende Farbnachtsicht und KI-gestützte Erkennung von Menschen und Fahrzeugen, um Sicherheitslücken auf intelligente Weise zu schließen.- Bis zu 47% Rabatt - EZVIZ C3WN Outdoor-Wi-Fi-Kamera (https://www.amazon.de/dp/B08HCSY83P): Eine beliebte Einstiegskamera für den Außenbereich, mit der Benutzer sehen und hören können, was vor sich geht. Der C3WN überwacht die Umgebung und zeigt sie mit Nachtsicht auf bis zu 100 Fuß Entfernung und in Full-HD-Videoqualität an. Für Sicherheit im Innenbereich:- Bis zu 40% Rabatt - EZVIZ C1mini Indoor-Wi-Fi-Kamera (https://www.amazon.de/dp/B07WRLCBNV): Die C1mini ist eine kompakte Überwachungskamera, diese Kamera bietet wichtige Funktionen wie 12-Meter-Nachtsicht, Zwei-Wege-Gesprächsmodus und einfache Installation und bietet alles, was Ihre Familie zum Schutz Ihres Hauses benötigt.- Bis zu 30% Rabatt - EZVIZ C6N Wi-Fi Schwenk/Neige-Kamera (https://www.amazon.de/dp/B07W4FMSD9): Ein leistungsstarkes Gerät, das fast alle Sicherheitsanforderungen in Innenräumen erfüllt. Neben einer Panoramasicht und erweiterter Nachtsicht verfügt sie über Bewegungserkennung und intelligente Tracking-Funktionen, die eine agile Überwachung ermöglichen. Mehr smarte Ideen:- Bis zu 36% Rabatt - EZVIZ T31 (https://www.amazon.de/dp/B07V4673XR?th=1) Wi-Fi Smart Steckdose: Mit dem kompakten und leistungsstarken T31 Wi-Fi Smart Steckdose können Sie Ihre Geräte aus der Ferne ein- oder ausschalten. Sie können sie auch so einstellen, dass sie nach einem Zeitplan arbeiten, wodurch Ihre gängigen Geräte letztendlich zu intelligenten Geräten werden. Alle EZVIZ-Produkte können über die EZVIZ-App verwaltet werden und unterstützen Alexa und Hey Google. Videos können auf MicroSD-Karten und EZVIZ CloudPlay gespeichert werden - EZVIZ bietet eine kostenlose Cloud-Speicher-Testversion von bis zu 30 Tagen an.Erfahren Sie mehr über EZVIZ (http://www.ezvizlife.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329845/EZVIZ_Black_Friday.jpgPressekontakt:Danielle Xia+86-18126030807media@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136046/4770922