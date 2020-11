Hamburg (ots) - Mit Beginn des kommenden Jahres weitet der Norddeutsche Rundfunk seine Audioangebote für Kinder deutlich aus. Ab dem 1. Januar 2021 sendet NDR Info Spezial von Montag bis Freitag ein neues, einstündiges Kinderprogramm. Die moderierte Kindersendung "Mikado", die Wissen, Reportagen, Comedy und Hörspiele bietet und bislang nur am Sonntag zu hören ist, beginnt um 19.00 Uhr. Kinder haben dann auch die Möglichkeit, sich per Telefon zu Wort zu melden. Zu dem neuen werktäglichen Angebot gehören darüber hinaus Highlights aus der "Sendung mit der Maus - zum Hören", die der NDR im Rahmen einer Kooperation mit dem WDR sendet. Zum Schluss, um 19.50 Uhr, meldet sich zu gewohnter Zeit der "Ohrenbär". Die Weiterführung der "Ohrenbär"-Gutenachtgeschichten wird ermöglicht durch eine Neugestaltung der Kooperation zwischen NDR und RBB, der für die traditionsreiche Reihe die Federführung hat.Jederzeit on demand hörbar sind die Angebote online auf NDR.de/mikado - dort werden Audios und Links zu den Inhalten gebündelt. Darüber hinaus finden sich auf den "Mikado"-Seiten Hörspiel-Podcasts und Wissensreihen für Kinder. Für die "Mikado Zeitreise - Geschichte für Kinder" ist für 2021 eine zweite Staffel geplant. Außerdem soll es im kommenden Jahr den neuen Mikado-Podcast "Weltentdecker" geben, mit dem Kinder zu den großen Naturwundern der Erde reisen können.Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur Hörfunk: "Es ist gelungen, die Audioangebote für Kinder in finanziell schwierigen Zeiten nicht nur zu erhalten, sondern auszuweiten. Wir freuen uns, dass - auch dank guter Kooperationen in der ARD - eine gute Mischung aus neuen und traditionsreichen Formaten entsteht."Für den "Ohrenbär" gibt es ab Januar 2021 noch einen zusätzlichen Sendeplatz: Er wird auf NDR Info Spezial nicht nur um 19.50 Uhr, sondern auch um 18.50 Uhr gesendet. Auf diese Weise will der NDR die Gutenachtgeschichte auch für Kinder anbieten, die früher ins Bett gehen. Auf NDR Info lief der "Ohrenbär" bislang nur um 19.50 Uhr.Dass die neue Kindersendung im Digitalradio auf NDR Info Spezial und online angeboten wird, fußt auf Erfahrungen, die während der Corona-bedingten Schulschließungen gewonnen wurden. Im Sommer hatte der NDR auf NDR Info Spezial und auf NDR.de/mikado mehr als 60 Mikado-Sondersendungen angeboten und dafür von Eltern und Kindern positive Rückmeldungen erhalten.NDR Info Spezial ist im Digitalradio DAB+, online auf NDR.de/mikado sowie über die NDR Radio App und Satellit zu empfangen. "Im Digitalradio können wir Kindersendungen deutlich mehr Raum bieten als im Informationsprogramm NDR Info," so Adrian Feuerbacher. Zusätzlich zum neuen Angebot im Digitalradio wird es auf NDR Info zwei Angebote für Kinder geben: sonntags "Mikado am Sonntag" um 8.05 Uhr sowie die Nachrichten für Kinder am Sonnabend um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr.Die Sendezeiten ab dem 1. Januar 2021 im Überblick:"Mikado" - Montag bis Freitag, 19.00 bis 20.00 Uhr, NDR Info Spezial"Ohrenbär" - Montag bis Sonntag, 18.50 und 19.50 Uhr, NDR Info Spezial"Mikado am Sonntag" - sonn- und feiertags, 8.05 bis 9.00 Uhr, NDR InfoNachrichten für Kinder -- sonnabends, 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr, NDR InfoPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4770961