Wien (www.anleihencheck.de) - Die Rekordteilnahme an der TLTRO III Operation im Juni 2020 (EUR 1.308 Mrd.) offenbart nun ungewollte Nebenwirkungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die Berichtssaison Q3 20 im Bankensektor mehrheitlich positiv gewesen sei, hätten die MREL-Ratios für eine kleine Überraschung gesorgt. Letztere würden sowohl auf risikogewichteter Basis (vs. RWAs) als auch auf absoluter Basis (vs. Gesamtaktiva) gemessen. Die enormen Summen welche die Institute an TLTRO zugeteilt bekommen hätten, hätten nun vereinzelt für eine Unterschreitung der MREL Anforderungen auf absoluter Basis aufgrund einer Ausweitung der Bilanzsumme gesorgt. Das SRB habe derweilen hier noch nicht reagiert und es werde erwartet, dass hier im Rahmen des "forward looking" Ansatzes auf die Corona-Situation "Rücksicht" genommen werde. (News vom 19.11.2020) (23.11.2020/alc/n/a) ...

