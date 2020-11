Düsseldorf (ots) - In vielen Familien erleben Kinder die Alzheimer-Erkrankung ihrer Großeltern oder eines anderen älteren Familienmitglieds. Gerade für die ganz junge Generation sind die Symptome der Alzheimer-Krankheit oft nur schwer nachzuvollziehen. Die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) informiert seit rund zehn Jahren mit dem kostenlosen Internetangebot www.AFi-KiDS.de (http://www.AFi-KiDS.de). Jetzt wurde die Seite einem technischen und inhaltlichen Update unterzogen."Ziel des Angebots ist es, bei Kindern ein Bewusstsein für die Symptome der Alzheimer-Krankheit zu schaffen und einen 'Aufhänger' für gemeinsame Gespräche und Austausch innerhalb der Familien zu bieten", sagt Alin Boyaciyan von der AFI.Die Webseite www.AFi-KiDS.de (http://www.AFi-KiDS.de) erklärt mit verschiedenen Comic-Geschichten wie das Gehirn funktioniert, wie Neues gelernt wird und was bei der Alzheimer-Krankheit passiert. Monatliche Aktions- und Basteltipps laden Kinder dazu ein, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und gemeinsam mit ihren Großeltern Zeit zu verbringen. Informationen für Eltern und Lehrer ergänzen das Angebot."Großeltern bleiben Großeltern! Gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt machen dann Sinn, wenn beide Parteien davon profitieren und sie ihnen guttun", sagt Alin Boyaciyan. Zum Beginn der Weihnachtszeit wartet die Aktion "1, 2, angezählt" mit Bastelanleitung für einen Adventskalender auf die jungen Leserinnen und Leser.Ergänzt wird das Internetangebot durch das Kinderbuch "AFi-KiDS wissen mehr", das die jungen Leser alleine oder gemeinsam mit ihren Eltern auf 32 farbenfroh gestalteten Seiten an die Alzheimer-Krankheit heranführt. Das Kinderbuch "AFi-KiDS wissen mehr" kann kostenfrei bestellt werden bei der Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0; Webseite: www.alzheimer-forschung.de/afi-kids-buch (http://www.alzheimer-forschung.de/afi-kids-buch).Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/bbIoeYWeitere Informationen zu den AFi-KiDS: www.AFi-KiDS.de (http://www.AFi-KiDS.de)www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/afi-kids (http://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/afi-kids)Weitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit: www.alzheimer-forschung.de/alzheimer (http://www.alzheimer-forschung.de/alzheimer)Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist ein gemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit Spendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bis heute konnte die AFI 288 Forschungsaktivitäten mit über 11,2 Millionen Euro unterstützen und rund 855.000 Ratgeber und Broschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich auf www.alzheimer-forschung.de (http://www.alzheimer-forschung.de) fundiert über die Alzheimer-Krankheit informieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich auf der Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allen Spendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin und Sportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7969/4771030