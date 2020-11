Santiago, Chile (ots/PRNewswire) - Am 19. November sorgte eine besondere Markteinführung für Interesse auf dem chilenischen Automobilmarkt. Erstmalig führte die gut bekannte Automarke GAC MOTOR ihre drei neuen Blockbuster-Modelle GS4, GS3 und GA4 auf dem chilenischen Markt ein und hat damit bereits das Interesse zahlreicher Medien und Verbraucher in Chile erweckt. Mit 700 effektiven Vertriebskontakten und 70 Vorbestellungen war die Resonanz des Marktes bisher äußerst positiv.Vor der Einführungsveranstaltung zeigten sich die örtlichen Medien in Chile an den drei neuen Modellen sehr interessiert. Die berühmten chilenischen Moderatoren Juan Pablo Queraltó und Macarena Sanchez fungierten gemeinsam als Gastgeber der Veranstaltung. Als große Autoliebhaber aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen bei Familienreisen präsentierten sie dem Publikum die Marke GAC MOTOR sowie die einzigartigen Vorzüge der Modelle GS4, GS3 und GA4.Der goldene Antriebsstrang, das von internationalen Meistern entworfene modische Erscheinungsbild und die Qualität von Weltformat machen das Modell GS4 zu einem der meistverkauften SUV-Modelle von GAC MOTOR. Das meistverkaufte Modell ist auf vielen Märkten weltweit für seine ausgezeichnete Fahrleistung und seine lange Haltbarkeit bekannt. Das Modell GS4 hat einen geräumigen Innenraum und mit 980 mm das beste Heckvolumen seiner Klasse. Der Rücksitz kann um 180° flach umgelegt werden und schafft so einen Gepäckraum von mehr als 1410 l und entspricht damit dem großen Platzbedarf bei Familienreisen.Das Modell GS3, ein weiterer klassischer SUV von GAC MOTOR, ist bei jungen Menschen ebenfalls sehr beliebt. Es verfügt über mehrere von GAC MOTOR unabhängig voneinander entwickelte Hochtechnologien, darunter die patentierte CCS-Verbrennungssteuerung. Das Modell GS3 verfügt außerdem über einen 8-Zoll-Vollfarbbildschirm mit zentraler Steuerung, der dem Innenraum ein Gefühl von Technologie vermittelt und gleichzeitig auch viel Unterhaltung und intelligente Funktionen bietet.Das Modell GA4 ist die einzige Limousine, die von GAC MOTOR bei dieser Gelegenheit auf dem chilenischen Markt eingeführt wird. Die Integration der Design-Ästhetik "Lighting Sculpture 2.0" und "Flying Dynamic" von GAC MOTOR, die glatten Linien und das modische Erscheinungsbild lassen das Modell GA4 als eine erfrischende Abwechslung erscheinen. Der 4692 mm lange Korpus sorgt für ein luxuriöses und tolles Muster. Der Innenraum ist mit einer PM2.5-Luftreinigungsfunktion besonders ausgestattet, um ein gesundes Reiseerlebnis zu gewährleisten.Zurzeit hat sich GAC MOTOR in 26 Ländern und Regionen etabliert und betritt nun erfolgreich die südamerikanischen Märkte. Auch in Zukunft wird GAC MOTOR seine Produktpalette weiter verbessern, sich für handwerkliches Können und ausgezeichneten Service einsetzen und seiner internationalen Kundschaft eine angenehme Reiseerfahrung bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1339826/GAC_Motor_Image.jpgOriginal-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056665/100860342