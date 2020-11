Moody's Analytics belegt Platz 2 im Chartis RiskTech100 2021, der Rangliste der weltweit führenden Anbieter von Risikomanagement-Technologie. Dies ist die bislang höchste Position, nachdem wir in den letzten beiden Jahren Platz 4 erzielt hatten.

Neben dem 2. Platz in der Gesamtrangliste wurden wir in den Kategorien Strategy und Banking ausgezeichnet. Unsere Lösungen waren in acht Kategorien erfolgreich, darunter auch in der neuen Kategorie "Climate Risk" von Chartis.

"Unsere Erfolge im diesjährigen RiskTech100 erfüllen uns mit großem Stolz", sagte Steve Tulenko, President von Moody's Analytics. "Es ist uns eine Ehre, unseren Kunden in einem anspruchsvollen Umfeld zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, und wir freuen uns über die Anerkennung, die wir für unseren Beitrag zu ihrem Erfolg erhalten haben."

Für den StrategyAward, den wir 2018 ebenfalls gewonnen hatten, gelten mehrere Kriterien, darunter Handlungsfähigkeit, Vision und Führung sowie die Finanzperformance. Gemäß der Strategie von Moody's Analytics werden Lösungen entwickelt, die den Kunden helfen, Risiken ganzheitlicher zu messen und zu verstehen. Wir bieten einzigartige Datensets, Analytikinstrumente und Softwarelösungen, die ihnen bei der Integration der Risikobewertung in ihre Anpassungs- und Wachstumsstrategien helfen.

Damit wurden wir zudem zum zweiten Mal in der Kategorie Banking Industry ausgezeichnet, eine Anerkennung unseres Einflusses auf die Banken rund um den Globus. Wir helfen den Banken beim Bilanzmanagement, der Erfüllung aufsichtsrechtlicher und bilanzieller Standards und bei besseren Kreditentscheidungen. Unsere SaaS-Lösungen sind skalierbar und tragen durch die Digitalisierung von Prozessen und der Einführung von Best Practices im Risikomanagement im Frontoffice zu mehr Effektivität bei den Bankgeschäften bei.

"Angesichts neuer Sachzwänge und struktureller Veränderungen in vielen Schlüsselbereichen unterstreicht die Leistung von Moody's Analytics in dem diesjährigen Ranking mehrere Faktoren", so Sid Dash, Research Director bei Chartis. "Dank einer starken Strategie konnte das Unternehmen sein Spektrum mit seiner besonderen Stärke im Bankbuch und mit einem Kreditmodell, das nun auch das Klimarisiko einbezieht hat, noch erweitern."

Der Chartis RiskTech100 bewertet nun schon seit 15 Jahren Technologieunternehmen, die Risiko- und Compliance-Lösungen für Finanzinstitute anbieten.

Dieser Preis ergänzt die wachsende Zahl unserer Branchenauszeichnungen.

Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. In dieser Pressemitteilung genannte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt Führungskräfte mit Tools für Finanzinformationen und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Technologieeinsatz helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden, preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Exzellenz, offenen Denkansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder über Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit ca. 11.400 Mitarbeiter beschäftigt und in über 40 Ländern präsent ist.

