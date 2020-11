Potsdam (ots) - LBS wieder beliebteste Bausparkasse der JugendDie Landesbausparkassen sind von knapp 39.000 Jugendlichen und jungen Leuten in der Kategorie "Beliebteste Bausparkasse" wieder zum diesjährigen Sieger bei den "YoungBrandAwards 2020" gewählt worden. Die LBS liegt mit 38,5 Prozent deutlich vor den anderen Bausparkassen. Schon zum 10. Mal in Folge konnte sie die meisten Stimmen der 16 bis 35 Jahre jungen Teilnehmer für sich gewinnen.Bei den YoungBrandAwards wählen Jugendliche und junge Erwachsene seit 2011 ihre beliebtesten Marken. Beim diesjährigen Online-Voting standen über 160 Marken in 22 Kategorien zur Auswahl. Zu den weiteren Gewinnern gehören unter anderem Canon (beliebteste Digitalkamra), Deichmann (beliebtester Schuhverkäufer) und kinder Riegel von Ferrero (beste Schokolade). Die Teilnehmer kürten Paypal zum "Beliebtesten Finanzdienstleister" sowie die AOK zur besten Krankenkasse.Das eigene Zuhause ist für viele die wichtigste und größte Investition im Leben und steht weit oben auf der Wunschliste. Ein Bausparvertrag ebnet vielen Menschen den sicheren Weg ins Eigenheim. Durch die üppige Förderung von Staat und Arbeitgeber ist diese Anlageform für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders attraktiv. Einen zusätzlichen Anreiz zum Sparen gibt es durch Förderungen wie Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage und Riester-Förderung. Junge Leute unter 25 Jahren profitieren hier noch einmal extra.Pressekontakt:Ariane GreinerTel.: 0331 969 21 54Mail: ariane.greiner@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/4771169