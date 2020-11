Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will der virtuellen Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 eine von 0,20 Euro auf 0,25 Euro pro Aktie erhöhte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Zusätzlich soll aus Anlass des 25jährigen Jubiläums der Weng Fine Art AG ein Bonus von 1,20 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden, so dass sich eine Gesamtdividende ...

