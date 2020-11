Stockholm (www.fondscheck.de) - Trotz des steigenden Drucks in der Weltöffentlichkeit hat fast die Hälfte der global führenden Unternehmen noch immer Nachholbedarf bei der Wahrung der Menschenrechte, so das Ergebnis der jüngst veröffentlichten vierten Ausgabe des Rankings der Corporate Human Rights Benchmark (CHRB). "Die Auswertung zeigt eine allgemeine Verbesserung seit dem letzten Jahr, was ermutigend ist. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, insbesondere im Bereich der Sorgfaltspflicht für die Einhaltung der Menschenrechte", kommentiert Katarina Hammar, Head of Active Ownership bei Nordea Asset Management, das Mitglied der CHRB ist. ...

