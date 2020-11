Köln (www.fondscheck.de) - Der Oktober war insbesondere in der zweiten Monatshälfte von einer ansteigenden Risikoaversion der Marktteilnehmer geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities-Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Dies sei bedingt gewesen durch hohe Corona-Infektionszahlen und durch die Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen der angekündigten erneuten Lockdown-Maßnahmen in vielen Ländern. Im Bereich der Schwellenländer hätten die asiatischen Schwellenländer sowie die Frontier Markets trotz dessen Kursgewinne verzeichnet. Die Hauptaktienmärkte hätten im Oktober dagegen insgesamt Verluste verbucht, wobei es die Märkte des Euro-Raums am deutlichsten getroffen habe. Nebenwerte hätten sich im Oktober insgesamt besser entwickelt als Standardwerte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...