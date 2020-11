Das letzte markante Hoch markierte Platin im Bereich von 2.273 US-Dollar im Jahr 2008. Bis März dieses Jahres hinein beherrschte ein langjähriger Ausverkauf dieses Metall, den Tiefpunkt erreicht der Platinpreis zum Höhepunkt des Corona-Crashs bei 576,87 US-Dollar. Seitdem aber konnte der Rohstoff wieder in seine ursprüngliche Handelsspanne zwischen 750,00 und 1.030 US-Dollar zurückkehren. In der abgelaufenen Woche gelang es zum dritten Mal den langfristigen Abwärtstrend zu überwinden, nachhaltige Kaufsignale gehen hiervon aber noch nicht hervor. Unter der Annahme einer inversen SKS-Formation bestehend seit dem zweiten Quartal 2019 und einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1.030 US-Dollar ist noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Käufer zu leisten. Insgesamt aber präsentiert sich das Kursbild seit Anfang 2017 in einer Bodenfindungsphase, nur die entscheidenden Triggermarken wurde noch nicht aktiviert. ...

