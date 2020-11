Köln (ots) - Der Erfolg von Deutschlands erster Gay-Dating-Show reißt nicht ab! Nach dem Grimme-Preis und einer Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis begeistert auch die zweite Staffel des TVNOW Originals aktuell wieder die User des Streamingdienstes und ist mit ihren Abrufzahlen sogar noch erfolgreicher als Staffel 1. Deshalb steht jetzt schon fest: Auch 2021 können sich die Fans auf wilde Dates, heiße Partys und die ganz großen Gefühle freuen, wenn "Prince Charming" seinen Mr. Right sucht. Interessierte Single-Männer können sich bereits für die dritte Staffel von "Prince Charming" bewerben: https://www.tvnow.de/castingFür alle, die die Liebessuche bisher noch nicht verfolgt haben, wartet in dieser Woche im Rahmen der TVNOW "Black Week" (23. bis 27.11.) ein ganz besonderes Highlight: Am "Black FriGay" sind die ersten fünf Folgen der 2. Staffel und sogar die komplette 1. Staffel "Prince Charming" kostenlos auf dem Streamingdienst abrufbar!Die TVNOW PREMIUM-Kunden können seit heute schon die siebte Folge von Staffel 2 sehen, in der Prince Alexander Schäfer ein aufregendes Gruppendate am Strand verbringt, bei dem er Gino ausgerechnet vor den Augen der anderen Jungs küsst. Zum Einzeldate darf jedoch Vincent bleiben - heiße Küsse inklusive. Bei der Gentlemen Night lässt Alex schließlich noch eine Bombe platzen: Dieses Mal müssen mehr Männer als sonst die Villa verlassen...Wer am Ende das Herz von Prince Charming erobert, zeigt sich in der finalen, neunten Folge am 14. Dezember 2020 auf TVNOW und am 21. Dezember bei VOX. Je eine Woche später können sich die Fans dann noch auf "Das große Wiedersehen" freuen.Die schwule Dating-Show basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert.Weitere Einblicke gibt es darüber hinaus auf dem offiziellen "Prince Charming"-Instagramaccount (https://www.instagram.com/princecharming.official/): @princecharming.officialÜber TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland - und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights wie "GZSZ", "Der Bachelor" oder "Shopping Queen", die live oder sogar schon vor der TV-Ausstrahlung gestreamt werden können, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten - von und für TVNOW produzierte Highlights aus allen Genres. Dazu gehören u.a. TVNOW-Originals wie der Grimme-Preisträger "Prince Charming", die Dating-Show "Temptation Island", die Event-Serie "Sunny - Wer bist du wirklich?", die erste Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" - produziert von Raab TV - sowie ein umfangreiches Spielfilmpaket und exklusive Serien-Highlights, darunter der Emmy-Rekordbrecher "Schitt's Creek". Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut und in Kürze um weitere Genres, u.a. um die Fiction-Offensive mit elf hochkarätig besetzten Serien erweitert. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Weitere Informationen: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/ (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/uebersicht/)Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:Marie-Theres Gühmannmarie-theres.guehmann@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4771177