Bern (ots) - In der Wintersession 2020 werden im Parlament einige Vorlagen beraten, die für die urbane Schweiz von zentraler Bedeutung sind. Die Vergütung des Pflegematerials entlastet die Städte administrativ und finanziell, der vom Bund beantragte Kredit für die Wohnraumförderung unterstützt die Städte bei der Bereitstellung von gemeinnützigem Wohnungsbau. Abgelehnt werden vom Städteverband Vorlagen wie die Aufhebung der Stempelsteuer, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten grosse Steuerausfälle verursachen würden.



Die Haltung des Schweizerischen Städteverbands zu ausgewählten Geschäften finden Sie in der Sessionsvorschau unter:



https://staedteverband.ch/de/info/themen-und-positionen/sessionsvorschau



