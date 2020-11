DGAP-Media / 23.11.2020 / 11:32

Biontech über 100 Euro! Impfstoffzulassung steht unmittelbar bevor.





Wird die Rallye weitergehen? Vor wenigen Tagen haben wir das Ballyhoo um das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech (ISIN: US09075V1026; WKN: A2PSR2) näher unter die Lupe genommen und sind zu dem Schluß gelangt, daß Anleger jetzt zurückhaltend agieren sollten, weil der Aktienkurs bereits viel Erfreuliches antizipiert hat und eine Impfstoffzulassung schon weitestgehend im aktuellen Kurs eskomptiert sein sollte. Die transnationale Kooperation Biontech/Pfizer ist bekanntermaßen auf dem Weg zum äußerst sehnsüchtig erwarteten Wirkstoff gegen eine Corona-Infektion: Nun wurde bei der US-Arzneimittelbehörde FDA der Antrag für eine Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs BNT162b2 eingereicht. Anträge auf eine Zulassung für Europa und weitere Regionen sind in Vorbereitung. Falls der Wirkstoff zugelassen wird, könnten besonders gefährdete Menschen in den USA schon Mitte bis Ende Dezember mit dem Impfstoff versorgt werden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen stellte in Aussicht, dass der Impfstoff von BioNTech und Pfizer in der zweiten Dezemberhälfte eine bedingte Marktzulassung bekommen kann- wenn alles problemlos weitergeht. Und genau das ist der entscheidende Zusatz, den sich alle Biontech-Aktieninteressenten zu Gemüte führen sollten! Entschieden ist nämlich immer noch gar nichts und solange der letzte Genehmigungsschritt nicht vollzogen wurde, bleibt ein erhebliches Restrisiko bestehen. Es wäre nicht das erste Mal in der Historie eines pharmakologischen Zulassungsprozesses, daß in letzter Minute die Show abgeblasen wird. Für Anleger in Biontech-Aktien käme dies einem Desaster gleich. Wir gehen zwar nicht davon aus, doch ist die Aktie auch im best case bereits sehr heißgelaufen. Bei 120 Euro liegt ein heftiger Widerstand im Markt. Investoren tun gut daran, weitere Ereignisse abzuwarten und nach kräftigen Korrekturvorgängen wieder einzusteigen. Das Unternehmen ist, wie besprochen[.] Lesen Sie den kompletten Artikel auf Anleger-Empfehlung.de Hier geht es zum Artikel





