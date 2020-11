Unterföhring (ots) -23. November 2020. Stimmgewalt für gewaltige Stimmen: In den "The Voice of Germany"-Sing-Offs geben David Guetta, LEA, Clueso und Joy Denalane als Gast-Coaches neue Impulse. An der Seite von Musikerin LEA bereitet Nico Santos in der ersten Sing-Off-Folge am Donnerstag, 26. November, um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//2/) auf ProSieben sein Team auf den Einzug ins Halbfinale vor. "Die beiden sind 'The Love of Germany'", lacht Nico Santos über Hannah Wilhelm und Nico Traut, die sich bei den Blind Auditions kennen und lieben gelernt haben und im Team Nico um einen Platz auf den begehrten Hot-Seats - und somit den Einzug in die Live-Shows - kämpfen. "Unser Traum ist natürlich, dass wir am Ende beide da oben sitzen und zusammen ins Halbfinale kommen", verrät Hannah. Wie geht das Liebespaar mit der Konkurrenzsituation um? Schaffen sie als erstes Pärchen bei TVOG den Einzug ins Halbfinale? Oder kicken sie sich gegenseitig raus? Von Star-DJ bis Soul-Queen: Diese Gast-Coaches unterstützen die Talente beim Einzug in die TVOG-Sing-Offs:Team Samu/Rea: Internationaler geht es nicht: Der französische Star-DJ David Guetta ("Memories") feiert sein Coach-Debut in einer TV-Show und teilt seine Erfahrung an der Seite des Finnen und des Iren mit den Talenten aus Team Samu/ReaTeam Stefanie/Yvonne: Unterstützung aus Thüringen für den weiblichen Doppelstuhl: Sänger Clueso ("Zusammen" ft. Die Fantastischen Vier) ist als Gast-Coach im Team der beiden Mädels erstmals bei TVOG-zu sehen.Team Mark: Deutschpop trifft auf Soul: Sängerin: Joy Denalane "die deutsche Königin des RnB & Soul", ("Alles Leuchtet") groovt mit den Talenten im Team von Mark ForsterTeam Nico: Freunde mit musikalischen Vorzügen: Singer-Songwriterin LEA ("Leiser"), gibt den Talenten im Team ihres besten Freundes Nico Santos vor allem eins mit auf den Weg: Gefühl!The Voice of Germany" - die erste Folge der Sing-Offs am Donnerstag, 26. November um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//5/) auf ProSieben. Ab dem 29. November (x-apple-data-detectors%3A//6/) immer sonntags um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//7/) in SAT.1 sowie auf Joyn.Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020Hashtag zur Show: TVOG Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.one (mailto:Katrin.Dietz@seven.one)Photo Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.one (mailto:Kathrin.Baumann@seven.one)ProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4771272