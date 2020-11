DJ MARKT USA/Impfstoff-Hoffnung dürfte für steigende Kurse sorgen

Die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Coronavirus-Impfstoff dürfte zu Wochenbeginn an der Wall Street für Gewinne sorgen. Nach Biontech/Pfizer, die am Freitag eine Zulassung in den USA beantragt haben, und Moderna hat auch Astrazeneca einen Erfolg bei einem Impfstoff-Kandidaten vermeldet. Zudem haben die US-Behörden dem Biotech-Unternehmen Regeneron eine Notfall-Zulassung für sein Mittel gegen Corona-Infektionen erteilt, die Aktie legt vorbörslich um über 5 Prozent zu. Die Behörden in den USA rechnen bereits Mitte Dezember mit den ersten Corona-Impfungen.

"Es besteht eine wachsende Aussicht auf eine deutliche Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres", so Paul O'Connor von Janus Henderson Investors. Allerdings sei bereits viel "Impfstoff-Optimismus" in die Kurse eingepreist, ergänzt der Teilnehmer. Zudem dürfte die aktuelle Corona-Welle in den kommenden Monaten noch auf der US-Konjunktur lasten.

Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,6 Prozent. Für etwas Bewegung könnten auch die anstehenden Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Bereich sorgen, die kurz nach der Startglocke veröffentlicht werden.

Auf Unternehmensseite gibt es dagegen nur wenige Nachrichten. Nova Lifestyle reduzieren sich vor der Startglocke um 4,0 Prozent. Der Drittquartalsbericht hatte niedrigere Umsätze und ein schwächeres Ergebnis des Möbelherstellers gezeigt.

MetLife legen um 0,5 Prozent zu. Zurich Insurance befindet sich in Gesprächen über den Kauf des Schadens- und Unfallgeschäft des US-Versicherers. Medienberichte spekulieren über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar.

November 23, 2020

