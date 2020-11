DJ Maas berät mit Frankreich und Großbritannien über Irans Nuklearverstöße

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland, Frankreich und Großbritannien beraten am Montag in Berlin über den weiteren Umgang mit dem Iran aufgrund dessen Verletzung des internationalen Nuklearabkommens, erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Außenminister Heiko Maas, sein französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian und der britische Außenminister Dominic Raab forderten Teheran dazu auf, das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen (JCPOA) einzuhalten, so die Sprecherin.

"Die drei haben immer wieder unmissverständlich verdeutlicht, dass sie sich für die Bewahrung des JCPOAs einsetzen. Iran verstößt aus unserer Sicht systematisch gegen den JCPOA", erklärte Andrea Sasse, Sprecherin des Auswärtigen Amtes. "Gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem natürlich mit unseren europäischen Partnern, rufen wir Iran nachdrücklich dazu auf, diese JCPOA-Verletzungen einzustellen und alle nukleartechnischen Verpflichtungen wieder vollständig einzuhalten."

Die drei Minister würden dabei auch über das Raketenprogramm und regionale Rolle des Iran sprechen. Auch gehe in den Beratungen darum, "wie ein weiteres Vorgehen unter Einbeziehung aller JCPOA-Unterzeichner und gegebenenfalls auch mit einer neuen US-Regierung aussehen könnte", so Sasse.

Dabei setzen die drei Länder Hoffnung in eine neue US-Regierung unter Joe Biden. Dieser hat die US-Präsidentschaftswahlen gegen Donald Trump gewonnen und tritt am 20. Januar 2021 sein Amt an. Die Trump-Administration hat das internationale Abkommen vor zwei Jahren aufgekündigt und die Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen veranlasst. Der Iran hat sich daraufhin schrittweise aus dem internationalen Atomabkommen zurückgezogen.

"Wir sind zuversichtlich, dass eine konstruktive Haltung der USA zu der internationalen Nuklearvereinbarung erheblich dazu beitragen könnte, die aktuelle Negativspirale, die wir mit Iran beobachten, zu durchbrechen und eine neue Perspektive zur Bewahrung des JCPOA zu eröffnen", erklärte Sasse.

Zu konkreten Schritten, wie man Iran zum Einhalten des Abkommens bringen wolle, wollte sich Sasse vorab nicht äußern.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 06:18 ET (11:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.