Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für Australien liegen zwischen -3,5% bis - 3,7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für 2021 seien die Prognosen mit durchschnittlich +3,0% optimistischer. Ein Grund für den Optimismus liefere China. Die Produktion in Asien werde wieder hochgefahren bzw. sei in einzelnen Regionen wieder auf Vor-Corona-Niveau. Australien könne als Rohstofflieferant von dieser Entwicklung profitieren. Die positiven Effekte daraus würden sich auch im australischen Arbeitsmarkt widerspiegeln. Die jüngsten Daten würden zeigen, dass rund 180.000 neue Jobs geschaffen worden seien. Die Arbeitslosenquote sei von 7,5%, in der Spitze, auf 7% zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...