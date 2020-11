Wien (www.anleihencheck.de) - Angesichts einer weiter abwertenden Landeswährung hat Präsident Erdogan Anfang November die Notbremse gezogen und den Notenbankchef entlassen, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management im aktuellen em-report.Wenig später sei Erdogans Schwiegersohn als Finanzminister zurückgetreten, angeblich aus "gesundheitlichen und familiären Gründen". Die Maßnahmen hätten zumindest kurzfristig erst einmal Erfolg gezeigt; die Lira habe sich erholt. Ob dies von Dauer sei, werde sich erst noch herausstellen müssen. Denn das Grundproblem sei ja nicht gelöst. Die Geldpolitik sei extrem locker, mit negativen Realzinsen, was einerseits einen kreditgetriebenen Boom erzeuge, aber andererseits das Leistungsbilanzdefizit in die Höhe treibe. Das Land befinde sich in einer massiven, stark inflationären Lohn-Preis-Spirale, mit fast 30% Lohnwachstum p.a. Um die Lira zu verteidigen und Investorenvertrauen zurückzugewinnen, müsste die Notenbank auf eine restriktivere und orthodoxere Geldpolitik umschwenken und die Zinsen deutlich anheben. Doch das wiederum würde der angeschlagenen und massiv durch Kreditwachstum gepuschten Wirtschaft nicht gutbekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...