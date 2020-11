Mainz (ots) - Seit 20 Jahren moderiert Ingo Nommsen das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne - Service täglich" und bespricht mit seinen Gästen an Deutschlands bekanntestem Frühstückstisch, was aktuell ansteht. Am Montag, 30. November 2020, 9.05 Uhr, startet Ingo Nommsen in seine letzte "Volle Kanne"-Moderationswoche im ZDF. Am Freitag, 4. Dezember 2020, wird er gegen 10.30 Uhr Abschied nehmen von seinem "Volle Kanne"-Publikum.Ingo Nommsen: "Über zwei Jahrzehnte Teil dieser Erfolgsgeschichte im ZDF zu sein, macht mich sehr glücklich. Jetzt freue ich mich darauf, meine Energien in neue Projekte zu stecken und in meinem Leben das nächste Kapitel aufzuschlagen."Elke Jonkmanns, Redaktionsleiterin von "Volle Kanne": "Ingo Nommsen hat 'Volle Kanne' über viele Jahre sehr positiv geprägt. In rund 3000 Ausgaben führte er ebenso unterhaltsam wie reaktionsschnell durch unsere fast 90-minütige Live-Sendung - eine Leistung auf der Langstrecke, die Respekt verdient."Neben Nadine Krüger, die seit 2009 als Moderatorin bei "Volle Kanne" im Einsatz ist, werden ab Januar 2021 zunächst im Wechsel Carsten Rüger, Florian Weiss und Eva Mühlenbäumer die Sendung präsentieren - sie sind dem "Volle Kanne"-Publikum bereits aus Moderationseinsätzen bekannt.Ingo Nommsen moderierte am 18. Oktober 2000 zum ersten Mal "Volle Kanne" im ZDF - in seiner Premierensendung war Comedian Thomas Herrmanns sein erster Gesprächsgast am Frühstückstisch. Das werktägliche Vormittagsmagazin aus dem ZDF-Landesstudio Düsseldorf war gut ein Jahr zuvor, am 30. August 1999, erstmals im ZDF zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/vollekanneSendungsseite: https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanneBiografie Ingo Nommsen: https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/ingo-nommsen/ (https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/ingo-nommsen/)http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4771417