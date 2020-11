Die Ingenieure hinter dem Satelliten-Internet-Projekt Starlink haben auf Reddit ein "Ask Me Anything" abgehalten. Wir haben die spannendsten Fragen - und Antworten - zusammengetragen. Seit gut vier Wochen läuft die öffentliche "Better Than Nothing"-Beta-Testphase des SpaceX-Ablegers Starlink. Für 99 US-Dollar im Monat sowie eine Einmalzahlung von 499 Dollar für das technische Equipment können Nutzerinnen und Nutzer aus den USA und Kanada das Satelliten-Internet testen. Von den anvisierten 12.000 Starlink-Satelliten befinden sich momentan erst gut 900 in der Erdumlaufbahn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...