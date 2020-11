Die Preisbildung findet in einer einmalig untertägigen Auktion um 13.30 Uhr statt, teilte die Börse mit. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Graz befasst sich mit der Planung, Realisierung und Vermittlung von Immobilien in und rund um die größeren Ballungszentren in Österreich. "Der direct market plus ist für ein Unternehmen unserer Größe der ideale Startplatz, um sich Schritt für Schritt am Kapitalmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...