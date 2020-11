Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Seitwärtsbewegung bei den 10-jährigen Bundrenditen in dem Band zwischen -0,60% und -0,55% und auch bei den Spreads sollte sich in dieser Woche fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Trotz der positiven Nachrichten von der Impfstofffront liege der Marktfokus zunächst auf den anhaltend hohen Ansteckungszahlen am aktuellen Rand und der dadurch verursachten konjunkturellen Unsicherheit. Zudem neige sich der November allmählich dem Ende zu und die Handelsbücher würden geschlossen. Die hohe Liquidität tue ihr Übriges, um die Renditen auf ultra-niedrigen Niveaus zu halten. Angesichts einer Realrendite 10-jähriger Bunds von -1,40% dürften weitere Rückgänge der Nominalrenditen unter -0,60% ohne rückläufige Inflationserwartungen aber schwierig werden. Aufgrund von Thanksgiving in den USA am Donnerstag werde die Handelsaktivität in der zweiten Wochenhälfte auch in Europa recht dünn sein. (23.11.2020/alc/a/a) ...

