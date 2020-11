Wien (www.fondscheck.de) - Asset Manager, die ihre britischen Fonds auch in Zukunft in Deutschland anbieten möchten, müssen ein "bilaterales Drittstaaten-Vertriebsanzeigeverfahren" durchlaufen, so die Experten von "FONDS professionell".Darauf weise die BaFin hin.Als Großbritannien noch Teil der Europäischen Union gewesen sei, hätten die OGAW-Fonds von der Insel problemlos in anderen Mitgliedsstaaten vermarktet werden können. Aktuell sei dies nur noch dank einer Übergangsregelung möglich. Doch diese ende bald. "Mit Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 können UK-Fonds nicht mehr aufgrund der europäischen Vertriebspassregelungen in Deutschland vertrieben werden", teile die BaFin mit. ...

