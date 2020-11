DJ GdW: Corona stellt soziale Stabilität von Wohnvierteln auf die Probe

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wohnungswirtschaft warnt vor einer Verschärfung der sozialen Probleme durch die Corona-Pandemie. Eine Umfrage unter ihren Mitgliedern habe ergeben, dass deutlich mehr finanzielle und personelle Unterstützung für die Quartiersentwicklung vor Ort notwendig sei, um den sozialen Frieden in Deutschland langfristig zu wahren. Die Corona-Krise stelle die soziale Stabilität von Wohnvierteln auf die Probe, warnte der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW).

"Die Corona-Pandemie wirkt auch in den Wohnvierteln Deutschlands wie ein Katalysator: In belasteten Quartieren drohen sich die sozialen Probleme weiter zu verschärfen, in wenig belasteten Quartieren verstärken sich die sozialen Netzwerke infolge der Ausnahmesituation", sagte Axel Gedaschko, Präsident des GdW. "Entscheidend ist dabei ein gut funktionierendes Quartiersmanagement, das entweder bereits existiert und verstärkt oder dringend aufgebaut werden muss."

In manchen belasteten Wohnquartieren waren und seien ein Anstieg von Gewalt, Ruhestörungen und Missachtungen der Hausordnung sowie interkulturelle und Generationenkonflikte zu beobachten. Ein Weiter so wie bisher könne es nicht mehr geben. Bemühungen zur der Politik Unterstützung des Einzelhandels alleine reichten nicht aus. Vielmehr müssten angesichts der Corona-Pandemie mit ganzheitlichem Blick auch Lösungen für die Wohnviertel abseits der Zentren und Einkaufsstraßen geschaffen werden.

Die Wohnungswirtschaft forderte daher die Einrichtung eines bundesweiten Kompetenzzentrums "Zusammenleben im Quartier", das durch Bundesmittel gefördert wird. Ergänzend sollte ein Innovationsprogramm aufgelegt werden, mit dem Forschungs- und Modellprojekte zur Stärkung des Zusammenlebens und der Teilhabe im Quartier finanziert werden können.

November 23, 2020

