Ob US-Wahl oder Corona - die Märkten haben sich in den vergangenen Wochen mit schwierigen Themen beschäftigen müssen. In dieser Woche ist das anders: Am Donnerstag ist Thanksgiving, ein Fest, das für die Börse traditionell positive Folgen hat. Historisch betrachtet legte der S&P 500 im Anschluss an Thanksgiving in den meisten Fällen zu. Davon könnte wiederum der DAX profitieren. Der deutsche Leitindex tat sich in den vergangenen Monaten schwer, auf der Oberseite auszubrechen. Jetzt scheint der nächste Anlauf bevorzustehen. Jörg Scherer von der HSBC analysiert die Lage.