Der DXY verliert weiter an Boden und er fällt in den Bereich der 92,00 - Weitere Verluste bleiben wahrscheinlich und das nächste Ziel ist die 91,70 - Der DXY nimmt seine Abwärtsbewegung am Montag wieder auf und er scheint die 8-Monats-Unterstützungslinie nach marginalen Gewinnen am Freitag zu durchbrechen. Die Aussichten sind für den Dollar nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...