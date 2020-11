Idealer Startplatz: Wie berichtet, ist heute der erste Handelstag der in Graz ansässigen Immobilien-Entwicklungsgesellschaft Aventa AG im direct market plus der Wiener Börse. Die Preisbildung wird in einer einmalig untertägigen Auktion um 13.30 Uhr stattfinden. "Der direct market plus ist für ein Unternehmen unserer Größe der ideale Startplatz, um sich Schritt für Schritt am Kapitalmarkt zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir jetzt ein börsengelistetes Unternehmen sind, das Transparenz zeigt und für Investoren handelbar ist", so Aventa Vorstand Bernhard Schuller. Die Aktie startet zum Referenzpreis von 2,5 Euro. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.11.)

