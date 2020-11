Dow Jones - Erstes Ziel in Reichweite

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average gab am Freitag weiter nach und näherte sich der erste Unterstützung bei 29.199 Punkten bereits in großen Schritten an. Der Pullback an die zuletzt überschritten charttechnischen Hürden ist also in vollem Gange. Neben dem bereits erwähnten Support bei 29.199 Punkten bleibt die Unterstützungszone zwischen 28.958 bis 28.892 Punkten wichtig und könnte im weiteren Wochenverlauf angesteuert werden. Die Bullen sollten diesen Kursbereich verteidigen, da ansonsten eine kleine Topbildung vollendet wäre, welche Abgaben in das Gap bei 28.432 Punkten zur Folge haben könnte.

Auf der Oberseite bleibt es ebenfalls bei den bekannten Marken. 29.964 Punkte können als Buytrigger verwendet werden. Die runde 30.000 darf man zunächst nicht unterschätzen, dort könnte sich der Index eine Weile aufhalten. Das nächste Projektionsziel, sollte diese Marke fallen, lautet 30.640 Punkte.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.08.2020 - 20.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2015 - 20.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HR1Y0F 51,68 23.200,00 4,78 15.12.2020 Dow Jones Index HR1HYN 34,87 25.200,00 7,08 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2020; 15:20 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HR14GG 30,37 32.900,00 8,13 15.12.2020 DowJones Index HR1J1M 12,43 30.750,00 19,88 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.11.2020; 15:22 Uhr

